Харків без опалення при -10: які будинки та за скільки часу замерзнуть швидше

Російські окупанти 24 грудня атакували теплоелектроцентраль у передмісті Харкова. Через це в місті фіксують проблеми зі світлом та опаленням.

При цьому температура в місті мінусова — через це у деяких будинках може бути дуже холодно. Видання "Телеграф" поспулкувалося з експертами з житлово-комунальних господарств, які пояснили, які будинки можуть замерзнути найпершими.

Зазначається, що найбільш небезпечними для проживання є панельні п'ятиповерхівки, відомі як "хрущовки". Усе через те, що будинки були збудовані швидко, з готових бетонних плит, які дуже швидко промерзають.

Зокрема, експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко назвав конкретний час, за який може замерзнути такий будинок — 36-48 годин, у залежності від вітру.

"Далі температура в квартирах впаде настільки критично, що доведеться зливати воду з опалювальної системи, щоб не потріскалися труби та стояки. Це означає повну непридатність дому для життя", — заявив Попенко.

Натомість експертка у сфері житлово-комунального господарства Крістіна Ненно стверджує, що найшвидше замерзнуть високі панельні будинки. Після 16-поверхових будинок будуть замерзати дев'ятиповерхівки, а лише потім — "хрущівки", пояснила Ненно.

Письменниця та блогерка Ганна Гін розповіла, що у Харкові після обстрілу росіян зникли світло, вода та опалення. Через це в квартирах вже дуже холодно.

"Квартира охолола миттєво, на вулиці — мінус десять. Це перший сильний мороз, ще вчора в Харкові було близько нуля. Тобто чекали. Чекали, накопичували ракети та безпілотники, перевіряли прогноз погоди", — розповіла Ганна Гін.

Відповідно до прогнозу Укрогідрометцентру на 24 грудня, температура в Харкові буде до -10 вночі та до -4 вдень. На 25 грудня прогнозується ще більш холодна погода — до -5 вдень та до -11 вночі.

Погода на 25 грудня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, що 24 грудня росіяни атакували ТЕЦ у передмісті Харкова. Внаслідок удару загинула людина, 13 людей дістали поранення. Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори.

Перед цим навколо Харкова почали облаштовувати антидронові коридори для захисту логістичних маршрутів від атак російських дронів.