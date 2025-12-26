Критична ситуація: Суми залишаються без опалення у мінусову погоду (відео)

У Сумах склалася критична ситуація з теплопостачанням. Мешканці міста залишаються без опалення та опиняються під загрозою переохолодження.

Усе — через постійну відсутність електроенергії. У котельнях не працюють насоси, через що теплоенергія не подається містянам. Про це заявив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у Facebook.

"Купа звернень від мешканців міста Суми. Через обмеження електроенергії не працюють насоси, не подають теплоенергію. Люди просто напросто замерзають", — розповів Кобзар.

За його словами, більшість котелень потрапляють під обмеження під час дії стабілізаційних та аварійних графіків відключення. Через це неможлива їхня стабільна та безперебійна робота.

В.о. міського голови запропонував збільшити обсяги матеріального резерву, зокрема в частині закупівлі палива. За його словами, матеріальний резерв, сформований раніше, наразі практично повністю передано підприємству теплопостачання.

Відео дня

Погода в Сумах

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на завтра, 27 грудня, в Сумах температура вночі опуститься до -5. Вдень температура буде від 0 до -2.

Погода на 27 грудня Фото: Український гідрометеорологічний центр

24 грудня росіяни атакували теплоелектроцентраль у передмісті Харкова. Через це в місті фіксувалися проблеми зі світлом та опаленням. Натомість експерти пояснили, що найбільш небезпечними для проживання в таких умовах є панельні п'ятиповерхівки, відомі як "хрущовки". Усе через те, що будинки були збудовані швидко, з готових бетонних плит, які дуже швидко промерзають.

Нагадаємо, що в жовтні Шостка на Сумщині декілька днів жила без електроенергії, газу та води.

Нагадаємо, вранці 23 грудня ворог масовано атакував Україну ракетами та "Шахедами". Ціллю противника була енергетика.

Фокус розповідав, що, за оцінками експерта, на Новий Рік українці точно матимуть обмеження в електропостачанні. У той же час, спрогнозувати їхню кількість наразі неможливо.