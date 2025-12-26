ЗС РФ масовано вдарили по Волинській області: тисячі людей залишилися без світла

Близько 8 тисяч людей залишаються без світла після атаки ударних БпЛА на регіон. В ОВА підтвердили, що російський удар припав на критичну інфраструктуру.

Зранку повітряну тривогу оголошували двічі в Кам'яно-Каширському та Ковельському районах і раз — у Луцькому, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Удар припав на критичну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без травмованих і загиблих. Зараз енергетики проводять відновлювальні роботи.

Сьогодні ж ЗС РФ атакували локомотивне депо на станції Ковель, унаслідок чого було пошкоджено локомотив, а також будівлю локомотивного депо.

Напередодні ворог також тероризував Волинську область, цілячись в енергетику. 25 грудня тривога тривала понад три години — з 19:49 до 22:52.

Експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що окупанти хочуть розбити залізничну гілку "Ковель-Київ", щоб унеможливити логістику між Україною та Польщею, і тому ця ділянка, на його думку, гостро потребує засобів ППО та РЕБ.

Своєю чергою моніторингові канали фіксують, що тепер "Шахеди" на захід України летять і з Білорусі. Зокрема, саме звідти дрони на онлайн-управлінні атакували потяг у Житомирській області.

Тим часом у Сумах ситуація з теплом і світлом залишається дуже важкою. Люди замерзають у квартирах без газу та електропостачання, і міська влада намагається хоча б частково розв'язати проблему за допомогою генераторів.

Також повідомлялося, що Чернігівська область у день Різдва опинилася під масованими російськими обстрілами. Ворог атакував житлові будинки, цивільну та критичну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі. Також зафіксовано масштабні відключення електроенергії.