Летять через Білорусь: монітори показали новий маршрут "Шахедів"

Російські окупанти продовжують тероризувати Україну дронами, і тепер вони націлилися на західні регіони України, проклавши новий шлях для "Шахедів" і "Гербер".

Пізно ввечері 25 грудня та вранці 26 грудня ворог атакує енергетичну інфраструктуру Волині, а дрони летять на регіон північно-західним маршрутом. Візуалізацію курсу опублікував моніторинговий канал Strategic Control.

Використовуючи повітряний простір Білорусі та РФ для запуску безпілотників, ЗС РФ атакують Волинську та Рівненську області. Крім того, проводиться розвідка перед потенційним масштабним ударом.

Раніше про те, що "Шахеди" управляються з Білорусі, писав експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Такого висновку він дійшов, аналізуючи атаку на поїзд у Житомирській області 23 грудня.

Відео дня

Великої трагедії вдалося уникнути тільки тому, що оператор промахнувся, і дрон, що впав, спровокував аварію товарного складу.

"Ймовірно, управління "Шахедом" здійснювалося з Білорусі, до якої відстань від місця подій становить 80 кілометрів, до Росії занадто далеко", — зазначив Бескрестнов.

Тим часом від ранку в Ковелі лунали вибухи. Як повідомляють місцеві пабліки, дрони вдарили по станції Ковель Львівської залізниці, пошкодивши локомотив і вантажний вагон. Ударною хвилею вибило вікна в локомотивному депо.

Як написав у мережі голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький, напередодні ввечері ЗС РФ атакували об'єкт критичної інфраструктури.

На момент написання матеріалу повітряна тривога лунає в Ковельському та Луцькому районі. Мешканців області попередили, що можливості вмикати сигнал повітряної тривоги за районами на Волині наразі немає, хоча подібну практику запроваджено в інших областях, тож мешканцям необхідно реагувати на попередження, з огляду на інформацію в додатку.

Цієї ночі російські військові випустили по Україні 99 дронів різних типів і одну балістичну ракету. 73 БпЛА вдалося збити або придушити.

Нагадаємо, на Різдво окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури в Одесі та на Волині, а також по приватному сектору в Запорізькій області.

Також повідомлялося, що внаслідок чергового акту російського терору 23 грудня було пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктури в Одеській області.