В воздух взлетели бомбардировщики: в течение ночи ВС РФ могут осуществить массированный удар, — мониторинговые каналы

Радары зафиксировали активность российской стратегической авиации, что может свидетельствовать о вероятном комбинированном массированном ударе по Украине в ночь на 27 декабря.

Зафиксирована коммуникация между пунктами управления стратегической авиации Российской Федерации, что может быть признаком окончания подготовки россиян к осуществлению атаки на Украину. Об этом сообщил мониторинговый канал Monitor.

"Отмечено коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ. Продолжаем следить за ситуацией", — говорится в сообщении.

Другой мониторинговый канал предупредил о вероятном комбинированном ударе по Украине этой ночью или утром.

"В течение ночи есть вероятность массированного комбинированного удара по территории Украины", — предупредили аналитики.

По предварительным данным, россияне подняли в воздух не менее 6-7 бортов Ту-95МС с Дальнего Востока. Цели вылета бомбардировщиков на момент публикации остаются неизвестными, в Воздушных силах не комментировали информацию о возможном ночном ударе РФ по Украине.

Відео дня

Журналист Андрей Смолий предупредил, что, в случае подтверждения боевого вылета бомбардировщиков, учитывая двухдневную разведку врага, под атакой могут оказаться северные регионы. В частности речь идет о Киеве и области, Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Кроме того, как пишут мониторинговые каналы, россияне вывели в море 4 ракетоносителя, которые могут осуществить пуски крылатых ракет типа "Калибр". Общий возможный залп этих кораблей — до 26 крылатых ракет, отмечают аналитики.

Информация в течение ночи может меняться. Украинцев призывают внимательно относиться к сигналам о возможных угрозах.

На момент публикации в воздушном пространстве страны фиксируют незначительное количество ударных беспилотников РФ. Воздушные силы предупредили о движении дронов в Днепропетровской и Киевской областях.

Скриншот | карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 00:20 часов

Напомним, 26 декабря ВС РФ массированно ударили по Волынской области, оставив тысячи людей без света.

Также 26 декабря россияне атаковали КАБами Харьков, из-за чего известно о погибших и раненых.