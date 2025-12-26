Удар КАБами по Харькову: есть жертвы, среди раненых — 9-месячный ребенок (фото)

Российские оккупанты атаковали Харьков, сбросив авиабомбы на одну из главных дорог города. В результате атаки повреждены жилые дома.

В районе, куда произошел прилет, отсутствуют военные объекты — вместо этого находится гражданская жилая застройка и учебное заведение. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

В результате атаки три человека получили взрывные ранения. Среди них — девятимесячная девочка. Еще у пяти человек диагностирована реакция на стресс. Медики оказали всем необходимую помощь.

Известно также о двух погибших.

В ОВА сообщили о выбитых окнах в окрестных многоквартирных и частных домах, также загорелось несколько автомобилей.

Об обстреле Харькова КАБами стало известно днем. В точке удара оказалось несколько автомобилей, внутри которых находились люди.

Ранее Фокус сообщал, что россияне наносят удары КАБами по украинским городам, расположенным на расстоянии примерно 30 км от линии фронта. В частности, было известно об атаках на Запорожье, которые произошли 17-25 декабря. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что россияне повреждают многоэтажки и объекты критической инфраструктуры.

5 ноября аналитики портала "Оборонка" назвали методы, которыми можно защититься от российских авиабомб. Среди основных методов — уничтожать самолеты, которые их запускают, и заводы, которые производят. Кроме того, бомбы можно сбить с траектории с помощью спуфинга (фальшивого сигнала навигации) или прятать и рассредоточивать цели, которые пытаются достать россияне.