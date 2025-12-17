В Запорожье КАБ попал в многоэтажку: атака продолжается (видео)

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Запорожью. Зафиксировано попадание по многоэтажке.

Атаку россияне нанесли с использованием управляемой авиабомбы. Видео последствий атаки опубликовал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

На видео видно, что в квартирах дома выбиты стекла, а в центре дома видны последствия взрыва.

Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья, последствия пока уточняются.

Федоров предупредил, что угроза атаки продолжается.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске управляемых авиабомб в сторону Запорожья. Также сообщают об ударных БпЛА в центре Запорожья.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил о пуске большего количества авиабомб в сторону города.

Відео дня

В ночь на 16 декабря Запорожье находилось под атакой дронов: в результате этого была повреждена жилая многоэтажка города.

Напомним, что вечером 16 декабря российские оккупационные войска совершили очередную дроновую атаку по украинской территории. В то же время враг осуществлял пуски управляемых авиабомб в Харьковскую область, Донецкую область и Запорожье.

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне совершили массированную атаку по территории Украины. В результате атаки ВС РФ было повреждено более десятка гражданских объектов по всей стране, есть пострадавшие. Основной удар был направлен на украинские энергетику инфраструктуру и Одесскую область.

Массированная атака ВС РФ привела к экстренным отключениям света в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.