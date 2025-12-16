РФ атакует Украину: оккупанты бьют по Киеву "Шахедами" и запускают КАБ по другим регионам
К вечеру 16 декабря российские оккупационные войска начали очередную дроновую атаку по украинской территории. Взрывы уже прогремели в Киеве.
"Шахеды" летели в направлениях многих регионов и городов, сообщили Воздушные силы ВСУ.
В частности ударные беспилотники двигались в направлении:
- БпЛА на юг Одесской области с моря;
- БпЛА на Запорожье — курсом на город;
- БпЛА на Черкасскую область с Полтавщины — курсом на запад;
- БпЛА на Киевщину с Черкасской и Полтавской областей.
В то же время враг осуществлял пуски управляемых авиабомб на Харьковщину, Донетчину и Запорожье.
Городской голова Киева Виталий Кличко около 23:00 сообщил, что в столице работает ПВО, из-за чего горожане могли слышать звуки взрывов.
"Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.
Мониторинговые телеграмм-каналы также фиксировали в небе над столицей и Киевской областью более десятка "Шахедов".
На момент публикации материала информации о повреждениях или пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, под утро 16 декабря РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке Запорожья.
14 декабря ВС РФ осуществили массированный удар по Запорожью и Сумской области.