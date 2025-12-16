Поддержите нас UA
РФ атакует Украину: оккупанты бьют по Киеву "Шахедами" и запускают КАБ по другим регионам

атака России 16 декабря
"Шахед" (иллюстративное фото) | Фото: Відкриті джерела

К вечеру 16 декабря российские оккупационные войска начали очередную дроновую атаку по украинской территории. Взрывы уже прогремели в Киеве.

"Шахеды" летели в направлениях многих регионов и городов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В частности ударные беспилотники двигались в направлении:

  • БпЛА на юг Одесской области с моря;
  • БпЛА на Запорожье — курсом на город;
  • БпЛА на Черкасскую область с Полтавщины — курсом на запад;
  • БпЛА на Киевщину с Черкасской и Полтавской областей.

В то же время враг осуществлял пуски управляемых авиабомб на Харьковщину, Донетчину и Запорожье.

Городской голова Киева Виталий Кличко около 23:00 сообщил, что в столице работает ПВО, из-за чего горожане могли слышать звуки взрывов.

"Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Мониторинговые телеграмм-каналы также фиксировали в небе над столицей и Киевской областью более десятка "Шахедов".

На момент публикации материала информации о повреждениях или пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, под утро 16 декабря РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке Запорожья.

14 декабря ВС РФ осуществили массированный удар по Запорожью и Сумской области.