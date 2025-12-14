Массированный удар ВС РФ по Запорожью и Сумской области: повреждены магазины и дома, есть раненые (фото)

Российские войска 14 декабря нанесли серии ударов по Запорожью и Сумской области, в результате чего есть раненые и погибший среди гражданских, а также значительные разрушения инфраструктуры. Более того, под огнем оказались жилые кварталы, коммерческие объекты и энергетическая система.

Как сообщает ГСЧС Запорожской области, около 11:00 российские войска атаковали областной центр. По предварительным данным, в результате обстрелов травмы получили десять человек, среди которых ребенок, а также сотрудники ГСЧС и Патрульной полиции. Количество пострадавших уточняется.

В разных районах города зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, в одном из районов был поврежден фасад магазина крупной торговой сети, в другом — произошло возгорание автомобилей на площади около 30 квадратных метров. Также взрывной волной и обломками повреждены жилые дома.

Во время повторного удара по городу пострадал спасатель, который прибыл на место для ликвидации пожара. Кроме того, ранения получил работник Патрульной полиции. Сейчас пиротехнические подразделения ГСЧС проводят обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, а все экстренные службы продолжают работу на местах попаданий.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что Запорожье снова пережило сложный день, а одним из главных объектов атаки стал бизнес. По его словам, враг прицельно ударил по супермаркету АТБ, в результате чего также пострадали близлежащие коммерческие объекты. Параллельно продолжается энергетическое давление, из-за которого предприятия вынуждены работать на генераторах, тратя последние финансовые ресурсы и часто терпя убытки.

В этом контексте Иван Федоров напомнил о своей инициативе о введении в 2026 году налоговых каникул для бизнеса — освобождение от уплаты налога на землю и недвижимость. По его словам, несмотря на критику со стороны отдельных активистов, нынешние обстрелы являются наглядным подтверждением необходимости такой поддержки. Окончательное решение по этому вопросу планируют принять 17 декабря на сессии городского совета, к тому времени власти ожидают позицию громады.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что по состоянию на день уже 14 человек обратились за медицинской помощью в результате вражеской атаки на Запорожье. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Россияне атаковали Сумскую область 14 декабря: что известно

Кроме этого, как сообщает ГСЧС Сумской области, еще утром 14 декабря громада находится под интенсивными вражескими атаками, а ситуация с безопасностью остается крайне сложной. В частности, зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры. Спасатели работали сразу на нескольких локациях, в частности ликвидировали масштабный пожар в двухэтажном нежилом здании, возникший после удара. По предварительным данным, обошлось без травмированных.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров также сообщил, что в этот день враг совершил несколько атак ударными беспилотниками по территории громады. Часть воздушных целей силам ПВО удалось уничтожить. Вместе с тем в результате атак возникли перебои с электроснабжением. Профильные службы работают по определенным алгоритмам реагирования, привлекают резервные решения, а энергетики проводят восстановительные работы.

В то же время стало известно о трагическом случае в Великописаревской громаде. В результате прицельного удара вражеского дрона погиб 62-летний гражданский мужчина. Он ехал на велосипеде, когда попал под атаку и получил смертельные ранения. Из-за высокой активности российских дронов на этом участке оказать помощь оперативно было невозможно — мужчина погиб на месте.

Напомним, что в ночь на 14 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по Одесской области, повредив объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Также Фокус писал, что вечером 13 декабря российские оккупанты "шахедом" ударили по многоэтажке в Сумах, в результате чего здание подверглось разрушениям и повреждениям.