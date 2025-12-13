РФ ударила дроном по многоэтажке в Сумах: последствия атаки (фото)

Вечером 13 декабря российские оккупанты "шахедом" ударили по многоэтажке в Сумах, в результате чего здание подверглось разрушениям и повреждениям.

Информации о пострадавших пока нет, сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"Сегодня в 21.30 врагом нанесен удар беспилотником по жилому микрорайону Сум. Зафиксировано попадание в многоэтажку в Заречном районе", — написал Кривошеенко.

Он уточнил, что кровельное покрытие жилого дома повреждено.

Кроме того, выбиты окна в квартирах на 2-х верхних этажах и на лестничных клетках.

"По результатам попадания в жилую многоэтажку вечером в Сумах: выбито 47 окон и повреждено 10 автомобилей", — отметил Кривошеенко.

Начальник сумской МВА также обнародовал фото, на которых видны последствия российского удара по многоэтажке в Сумах.

Відео дня

Последствия российского удара по многоэтажке в Сумах Последствия российского удара по многоэтажке в Сумах Последствия российского удара по многоэтажке в Сумах

Напомним, в ночь на 13 декабря ВС РФ совершили одну из самых массовых атак на Одессу.

12 декабря РФ атаковала баллистикой Черноморск.