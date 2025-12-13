РФ вдарила дроном по багатоповерхівці в Сумах: наслідки атаки (фото)
Ввечері 13 грудня російські окупанти "шахедом" вдарили по багатоповерхівці у Сумах, внаслідок чого будівля зазнала руйнувань та пошкоджень.
Інформації щодо постраждалих наразі немає, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
"Сьогодні о 21.30 ворогом нанесено удар безпілотником по житловому мікрорайону Сум. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку в Зарічному районі", — написав Кривошеєнко.
Він уточнив, що дахове покриття житлового будинку пошкоджене.
Крім того, вибиті вікна у квартирах на 2-ох верхніх поверхах та на сходових клітинах.
"За наслідками влучання в житлову багатоповерхівку увечері в Сумах: вибито 47 вікон та пошкоджено 10 автомобілів", — зазначив Кривошеєнко.
Начальник сумської МВА також оприлюднив фото, на яких видно наслідки російського удару по багатоповерхівці в Сумах.
Нагадаємо, у ніч на 13 грудня ЗС РФ здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу.
12 грудня РФ атакувала балістикою Чорноморськ.