РФ вдарила дроном по багатоповерхівці в Сумах: наслідки атаки (фото)

Ввечері 13 грудня російські окупанти "шахедом" вдарили по багатоповерхівці у Сумах, внаслідок чого будівля зазнала руйнувань та пошкоджень.

Інформації щодо постраждалих наразі немає, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Сьогодні о 21.30 ворогом нанесено удар безпілотником по житловому мікрорайону Сум. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку в Зарічному районі", — написав Кривошеєнко.

Він уточнив, що дахове покриття житлового будинку пошкоджене.

Крім того, вибиті вікна у квартирах на 2-ох верхніх поверхах та на сходових клітинах.

"За наслідками влучання в житлову багатоповерхівку увечері в Сумах: вибито 47 вікон та пошкоджено 10 автомобілів", — зазначив Кривошеєнко.

Начальник сумської МВА також оприлюднив фото, на яких видно наслідки російського удару по багатоповерхівці в Сумах.

Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Сумах

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня ЗС РФ здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу.

12 грудня РФ атакувала балістикою Чорноморськ.