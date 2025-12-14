Масований удар ЗС РФ по Запоріжжю та Сумщині: пошкоджені магазини й будинки, є поранені (фото)

Російські війська 14 грудня завдали серії ударів по Запоріжжю та Сумській області, внаслідок чого є поранені та загиблий серед цивільних, а також значні руйнування інфраструктури. Ба більше, під вогнем опинилися житлові квартали, комерційні об’єкти та енергетична система.

Як повідомляє ДСНС Запорізької області, близько 11:00 російські війська атакували обласний центр. За попередніми даними, внаслідок обстрілів травм зазнали десять людей, серед яких дитина, а також співробітники ДСНС і Патрульної поліції. Кількість постраждалих уточнюється.

У різних районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, в одному з районів було пошкоджено фасад магазину великої торговельної мережі, в іншому — сталося загоряння автомобілів на площі близько 30 квадратних метрів. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки.

Під час повторного удару по місту постраждав рятувальник, який прибув на місце для ліквідації пожежі. Крім того, поранення отримав працівник Патрульної поліції. Наразі піротехнічні підрозділи ДСНС проводять обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, а всі екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що Запоріжжя знову пережило складний день, а одним із головних об’єктів атаки став бізнес. За його словами, ворог прицільно вдарив по супермаркету АТБ, унаслідок чого також постраждали прилеглі комерційні об’єкти. Паралельно триває енергетичний тиск, через який підприємства змушені працювати на генераторах, витрачаючи останні фінансові ресурси та часто зазнаючи збитків.

У цьому контексті Іван Федоров нагадав про свою ініціативу щодо запровадження у 2026 році податкових канікул для бізнесу — звільнення від сплати податку на землю та нерухомість. За його словами, попри критику з боку окремих активістів, нинішні обстріли є наочним підтвердженням необхідності такої підтримки. Остаточне рішення з цього питання планують ухвалити 17 грудня на сесії міської ради, до того часу влада очікує позицію громади.

Згодом очільник ОВА уточнив, що станом на день уже 14 людей звернулися за медичною допомогою внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Росіяни атакували Сумську область 14 грудня: що відомо

Окрім цього, як повідомляє ДСНС Сумської області, ще зранку 14 грудня громада перебуває під інтенсивними ворожими атаками, а безпекова ситуація залишається вкрай складною. Зокрема, зафіксовано влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях, зокрема ліквідовували масштабну пожежу у двоповерховій нежитловій будівлі, яка виникла після удару. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров також повідомив, що цього дня ворог здійснив кілька атак ударними безпілотниками по території громади. Частину повітряних цілей силам ППО вдалося знищити. Водночас унаслідок атак виникли перебої з електропостачанням. Профільні служби працюють за визначеними алгоритмами реагування, залучають резервні рішення, а енергетики проводять відновлювальні роботи.

Водночас стало відомо про трагічний випадок у Великописарівській громаді. Внаслідок прицільного удару ворожого дрона загинув 62-річний цивільний чоловік. Він їхав на велосипеді, коли потрапив під атаку та отримав смертельні поранення. Через високу активність російських дронів на цій ділянці надати допомогу оперативно було неможливо — чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, що у ніч на 14 грудня ЗС РФ завдали масованого удару по Одеській області, пошкодивши об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Також Фокус писав, що ввечері 13 грудня російські окупанти "шахедом" вдарили по багатоповерхівці у Сумах, внаслідок чого будівля зазнала руйнувань та пошкоджень.