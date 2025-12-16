РФ атакує Україну: окупанти б'ють по Києву "Шахедами" та запускають КАБ по інших регіонах

Надвечір 16 грудня російські окупаційні війська розпочали чергову дронову атаку по українській території. Вибухи вже пролунали у Києві.

"Шахеди" летіли у напрямках багатьох регіонів та міст, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема ударні безпілотники рухались у напрямку:

БпЛА на південь Одещини з моря;

БпЛА на Запоріжжі — курсом на місто;

БпЛА на Черкащину з Полтавщини — курсом на захід;

БпЛА на Київщину з Черкащини та Полтавщини.

Водночас ворог здійснював пуски керованих авіабомб на Харківщину, Донеччину та Запоріжжя.

Міський голова Києва Віталій Кличко близько 23:00 повідомив, що у столиці працює ППО, через що містяни могли чути звуки вибухів.

"Вибухи у столиці. На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Відео дня

Моніторингові телеграм-канали також фіксували у небі над столицею та Київською областю більше десятка "Шахедів".

На момент публікації матеріалу інформації щодо пошкоджень чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, під ранок 16 грудня РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці Запоріжжя.

14 грудня ЗС РФ здійснили масований удар по Запоріжжю та Сумщині.