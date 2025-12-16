Квартири вигоріли вщент: РФ під ранок вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці Запоріжжя (фото, відео)
Ближче до світанку 16 грудня російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого була пошкоджена житлова багатоповерхівка міста.
Мешканців верхніх поверхів евакуювали з будівлі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар "Шахеда" виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень", — написав Федоров.
Він також оприлюднив відео з наслідками ворожої атаки по багатоповерхівці міста.
Згодом начальник Запорізької ОВА уточнив, що займання сталося у чотирьох помешканнях будинку.
"Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "Шахеда" по обласному центру", — підкреслив Федоров.
За його словами, наразі відомо про двох постраждалих.
"Чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом", — наголосив Федоров.
Нагадаємо, 14 грудня Миколаїв тимчасово залишився без електропостачання та водопостачання через ліквідацію наслідків російських обстрілів.
У цей же день ЗС РФ здійснили масований удар по Запоріжжю та Сумщині.