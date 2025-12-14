Миколаїв залишився без світла і води: у місті борються з наслідками ударів РФ, — ОВА

У неділю, 14 грудня, місто Миколаїв тимчасово залишилося без електропостачання та водопостачання через ліквідацію наслідків російських обстрілів. У багатьох регіонах України продовжують діяти графіки відключення електрики.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, близько 11:22 було ухвалено рішення про відключення міста від електропостачання. Уже через 30 хвилин Миколаїв повністю знеструмили. Відключення, за попередніми оцінками, мало тривати від 30 до 60 хвилин.

"Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів. Працюємо", — написав Віталій Кім.

У МКП "Миколаївводоканал" повідомили, що внаслідок відключення електроенергії з 11:45 було повністю зупинено водопостачання в усьому місті. У підприємстві уточнили, що подачу води буде відновлено відразу після відновлення електропостачання.

Відео дня

Ситуація в інших регіонах України

Проблеми з електропостачанням і водопостачанням 14 грудня зафіксовано і в інших регіонах країни. Після вибухів у низці міст виникли перебої з подачею електроенергії, що вплинуло на роботу систем водовідведення та водопостачання.

У Сумах міська рада повідомила, що через ворожу атаку та перебої з електрикою знеструмили об'єкти КП "Міськводоканал". Влада попередила: якщо енергоживлення не вдасться оперативно відновити, систему переведуть на аварійно-резервне живлення. У такому разі вода подаватиметься за графіком зі зниженим тиском — з 17:00 до 22:00.

У Дніпрі та Дніпропетровській області в неділю, 14 грудня, знову введено обмеження споживання електроенергії. Світло можуть відключати до трьох разів на добу в період з 00:00 до 24:00.

Аналогічна ситуація спостерігається в Києві та Київській області, де діють графіки погодинних відключень. Причиною обмежень названо наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

У Полтаві електроенергію відключають по кілька разів на день. В окремі періоди тривалість знеструмлення для деяких абонентів сягала до 18 годин на добу. Представник обласної адміністрації Володимир Когут закликав громади скоротити споживання електроенергії, зокрема за рахунок зовнішнього освітлення будівель, парків і реклами.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ 13 грудня в Одесі повністю зникли світло і вода. За даними місцевих пабліків, місто в нічний час освітлювалося лише фарами автомобілів і генераторами, а жителі шикувалися в довгі черги до бюветів по воду. У місті Арциз Одеської області електропостачання може бути відсутнім до одного тижня.