Николаев остался без света и воды: в городе борятся с последствиями ударов РФ, – ОВА

В воскресенье, 14 декабря, город Николаев временно остался без электроснабжения и водоснабжения из-за ликвидации последствий российских обстрелов. В многих регионах Украины продолжают действовать графики отключения электричества.

Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 11:22 было принято решение об отключении города от электроснабжения. Уже через 30 минут Николаев полностью обесточили. Отключение, по предварительным оценкам, должно было продлиться от 30 до 60 минут.

"Ликвидируем последствия вчерашних российских обстрелов. Работаем", — написал Виталий Ким.

В ГКП "Николаевводоканал" сообщили, что в результате отключения электроэнергии с 11:45 было полностью остановлено водоснабжение по всему городу. В предприятии уточнили, что подача воды будет возобновлена сразу после восстановления электроснабжения.

Ситуация в других регионах Украины

Проблемы с электроснабжением и водоснабжением 14 декабря зафиксированы и в других регионах страны. После взрывов в ряде городов возникли перебои с подачей электроэнергии, что повлияло на работу систем водоотведения и водоснабжения.

В Сумах городской совет сообщил, что из-за вражеской атаки и перебоев с электричеством были обесточены объекты КП "Горводоканал". Власти предупредили: если энергопитание не удастся оперативно восстановить, систему переведут на аварийно-резервное питание. В таком случае вода будет подаваться по графику с пониженным давлением — с 17:00 до 22:00.

В Днепре и Днепропетровской области в воскресенье, 14 декабря, вновь введены ограничения потребления электроэнергии. Свет могут отключать до трех раз в сутки в период с 00:00 до 24:00.

Аналогичная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области, где действуют графики почасовых отключений. Причиной ограничений названы последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак России по энергетической инфраструктуре.

В Полтаве электроэнергию отключают по несколько раз в день. В отдельные периоды продолжительность обесточивания для некоторых абонентов достигала до 18 часов в сутки. Представитель областной администрации Владимир Когут призвал общины сократить потребление электроэнергии, в том числе за счет наружного освещения зданий, парков и рекламы.

Напомним, после массированной атаки РФ 13 декабря в Одессе полностью исчезли свет и вода. По данным местных пабликов, город в ночное время освещался лишь фарами автомобилей и генераторами, а жители выстраивались в длинные очереди к бюветам за водой. В городе Арциз Одесской области электроснабжение может отсутствовать до одной недели.