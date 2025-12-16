Квартиры выгорели дотла: РФ под утро ударила "Шахедом" по многоэтажке Запорожья (фото, видео)
Ближе к рассвету 16 декабря российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Запорожью, в результате чего была повреждена жилая многоэтажка города.
Жителей верхних этажей эвакуировали из здания, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "Шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений", — написал Федоров.
Он также обнародовал видео с последствиями вражеской атаки по многоэтажке города.
Впоследствии начальник Запорожской ОВА уточнил, что возгорание произошло в четырех помещениях дома.
"Квартиры на двух этажах жилого дома выгорели в результате атаки вражеского "Шахеда" по областному центру", — подчеркнул Федоров.
По его словам, сейчас известно о двух пострадавших.
"Мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом", — подчеркнул Федоров.
Напомним, 14 декабря Николаев временно остался без электроснабжения и водоснабжения из-за ликвидации последствий российских обстрелов.
В этот же день ВС РФ осуществили массированный удар по Запорожью и Сумской области.