Квартиры выгорели дотла: РФ под утро ударила "Шахедом" по многоэтажке Запорожья (фото, видео)

Ближе к рассвету 16 декабря российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Запорожью, в результате чего была повреждена жилая многоэтажка города.

Жителей верхних этажей эвакуировали из здания, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "Шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений", — написал Федоров.

Он также обнародовал видео с последствиями вражеской атаки по многоэтажке города.

Впоследствии начальник Запорожской ОВА уточнил, что возгорание произошло в четырех помещениях дома.

"Квартиры на двух этажах жилого дома выгорели в результате атаки вражеского "Шахеда" по областному центру", — подчеркнул Федоров.

Из-за атаки РФ полностью выгорели четыре квартиры в многоэтажке Запорожья Фото: Запорожская ОВА

По его словам, сейчас известно о двух пострадавших.

"Мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом", — подчеркнул Федоров.

Налсидки удара "Шахеда" по многоэтажке в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

ГСЧС ликвидируют пожар в многоэтажке Запорожья Фото: Запорожская ОВА

