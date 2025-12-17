У Запоріжжі КАБ влучив у багатоповерхівку: атака триває (відео)

Російські окупанти завдали авіаційного удару по Запоріжжю. Зафіксоване влучання по багатоповерхівці.

Атаку росіяни завдали з використаням керованої авіабомби. Відео наслідків атаки опублікував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На відео видно, що у квартирах будинку вибиті шибки, а в центрі будинку видні наслідки вибуху.

Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя, наслідки наразі уточнюються.

Федоров попередив, що загроза атаки триває.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск керованих авіабомб в бік Запоріжжя. Також повідомляють про ударні БпЛА в центрі Запоріжжя.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив про пуск більшої кількості авіабомб в бік міста.

У ніч на 16 грудня Запоріжжя перебувало під атакою дронів: внаслідок цього була пошкоджена житлова багатоповерхівка міста.

Відео дня

Нагадаємо, що ввечері 16 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову дронову атаку по українській території. Водночас ворог здійснював пуски керованих авіабомб на Харківщину, Донеччину та Запоріжжя.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня росіяни здійснили масовану атаку по території України. У результаті атаки ЗС РФ було пошкоджено понад десяток цивільних обʼєктів по всій країні, є постраждалі. Основний удар був спрямований на українські енергетику інфраструктуру та Одеську область.

Масована атака ЗС РФ призвела до екстрених відключень світла в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях України.