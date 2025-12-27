Наслідки ракетного обстрілу РФ: 22 постраждалих в Києві, 2600 будинків без опалення, — КМДА

В мерії повідомили, що в столиці Україні росте кількість постраждалих від масованого ракетно-дронового обстрілу росіян. Президент Зеленський повідомив про атаку 500 дронів та 40 ракет, основний напрямок — Київ. Нині відомо про 22 постраждалих, серед яких двоє дітей.

В КМДА повідомили, що атака на Київ, яка почалась близько опівночі, ще триває. Інформація про пошкодження продовжує надходити.

Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.

На лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували Київ та область 40 ракетами та 500 дронами.

Рятувальник у зруйнованому обстрілом будинку Фото: ДСНС

"Ще досі триває черговий російський удар – з ночі майже 500 дронів, значна кількість "шахедів", також 40 ракет, зокрема "кинджали". Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог", — написав Зеленський.

Також він зауважив, що російські представники "ведуть довгі розмови", але в реальності за них "говорять "кинджали" та "шахеди": "Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі".

Нагадаємо, Фокус писав про наслідки атаки росіян на Київ та область. Вже відомо про загиблу жінку у Білоцерковському районі.

У ніч на 27 грудня росіяни запустили по Києву та області ракети типу "Калібр", "Кинджали" та балістичні ракети: у столиці пролунала серія потужних вибухів.