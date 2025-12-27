РФ атакувала цивільні об'єкти в Білій Церкві: багато поранених (відео)

Російські окупанти атакували Білоцерківський район Київської області. Уже відомо про одну загиблу.

Жінка 1978 року народження перебувала на автомийці в Білій Церкві, яка опинилася під ударом. Через приліт сталася пожежа. Врятувати постраждалу не вдалося, повідомляє поліція Київської області.

Ще п'ятеро осіб дістали поранення. Серед них — дві жінки і троє чоловіків, у яких травми голови, рвані рани, рани обличчя і кистей рук, написав т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Один із безпілотників прилетів у зупинку громадського транспорту в Білій Церкві, і момент удару потрапив на камери.

Також місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок атаки в місті згорів автосалон Renault.

Відео дня

Повітряна тривога в Києві та області в ніч і вдень 27 грудня тривала понад 11 годин, але через короткий час зазвучала знову.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, ЗС РФ випустили по Україні майже 500 дронів і 40 ракет, зокрема "Кинджали". Основною метою стала столиця та її енергетика.

Нагадаємо, через обстріли в Києві та області ввели аварійні відключення світла. Графіки погодинних відключень почнуть діяти, щойно ситуація стабілізується.

Також повідомлялося, що через ракетно-дронову атаку в Києві 2600 будинків залишилися без опалення. У ніч на 27 грудня повітряну тривогу через масштабну атаку було оголошено на всій території України.