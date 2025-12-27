РФ атаковала гражданские объекты в Белой Церкви: много раненых (видео)

Российские оккупанты атаковали Белоцерковский район Киевской области. Уже известно об одной погибшей.

Женщина 1978 года рождения находилась на автомойке в Белой Церкви, которая оказалась под ударом. Из-за прилета случился пожар. Спасти пострадавшую не удалось, сообщает полиция Киевской области.

Еще пять человек получили ранения. Среди них – две женщины и трое мужчин, у которых травмы головы, рваные раны, раны лица и кистей рук, написал врио главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Один из беспилотников прилетел в остановку общественного транспорта в Белой Церкви, и момент удара попал на камеры.

Также местные паблики сообщают, что в результате атаки в городе сгорел автосалон Renault.

Відео дня

Воздушная тревога в Киеве и области в ночь и днем 27 декабря длилась более 11 часов, но спустя короткое время зазвучала снова.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, ВС РФ выпустили по Украине почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Основной целью стала столица и ее энергетика.

Напомним, из-за обстрелов в Киеве и области ввели аварийные отключения света. Графики почасовых отключений начнут действовать, как только ситуация стабилизируется.

Также сообщалось, что из-за ракетно-дроновой атаки в Киеве 2600 домов остались без отопления. В ночь на 27 декабря воздушная тревога из-за масштабной атаки была объявлена на всей территории Украины.