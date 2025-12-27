Аварийные отключения в Киеве и области из-за обстрелов: в Укрэнерго рассказали, когда будут отменены

В связи с повреждением энергетического оборудования — в Киеве и области применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики почасовых отключений пока не действуют, сообщили в "Укрэнерго".

Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дронную атаку на Киев и Киевскую область, под ударом оказались и энергетические объекты в других регионах. В результате атаки — обесточено значительное количество потребителей в столице и области, также есть отключенные из-за боевых действий потребители на Черниговщине. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью, говорится в сообщении "Укрэнерго", которое обнародовали в КГГА.

В связи с повреждением энергетического оборудования — в Киеве и области применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% ниже, чем в это время в предыдущую субботу — 20 декабря. Причина изменений — обесточивание значительного количества потребителей в результате вражеской атаки.

Вчера, 26 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего дня — в четверг. Причина таких изменений — применение меньшего объема мер ограничения в части областей.

"В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний", — попросили в "Укрэнерго".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 27 декабря россияне запустили по Украине 500 дронов и 40 ракет.

Также Фокус писал о последствиях атаки россиян на Киев и область. Уже известно о погибшей женщине в Белоцерковском районе.