Аварійні відключення в Києві та області через обстріл: в Укренерго розповіли, коли будуть скасовані

Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київщину, під ударом опинились і енергетичні об'єкти в інших регіонах. Внаслідок атаки – знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, сказано у повідомленні "Укренерго", яке оприлюднили в КМДА.

У зв'язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві та області застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 27 грудня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж у цей час попередньої суботи – 20 грудня. Причина змін – знеструмлення значної кількості споживачів внаслідок ворожої атаки.

Вчора, 26 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у четвер. Причина таких змін – застосування меншого обсягу заходів обмеження у частині областей.

"У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", - попросили в "Укренерго".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 27 грудня росіяни запустили по Україні 500 дронів та 40 ракет.

Також Фокус писав про наслідки атаки росіян на Київ та область. Вже відомо про загиблу жінку у Білоцерковському районі.