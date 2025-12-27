Масштабная атака РФ по критической инфраструктуре: ВСУ сбили 503 из 559 воздушных целей

В ночь на 27 декабря Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по критической инфраструктуре Украины, основной удар пришелся на Киевскую область. Вооруженные силы РФ применили 559 средств воздушного нападения — ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.

Силы противовоздушной обороны Украины продемонстрировали высокую эффективность: к 13:00 было сбито и подавлено 503 воздушные цели. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. В отражении атаки участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По информации Воздушных сил, противник запустил 40 ракет и 519 беспилотников. Украинская ПВО уничтожила:

474 ударных дрона типа Shahed и "Гербера",

6 баллистических и аэробаллистических ракет "Искандер-М" и "Кинжал",

4 крылатые ракеты "Искандер-К" и "Калибр", а также 19 крылатых ракет Х-101.

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных беспилотников. Повреждения отмечены в 30 различных локациях. Кроме того, падение обломков сбитых целей привело к разрушениям еще в 16 местах.

Відео дня

В Воздушных силах уточнили, что одна ракета не достигла цели самостоятельно, а 15 беспилотников считаются локационно потерянными. Также отмечается, что в воздушном пространстве могут оставаться единичные вражеские БПЛА, в связи с чем граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Обстрел 27 декабря: что известно

Напомним, российские силы 27 декабря нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области. По информации столичных властей, в результате атаки пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы.

Из-за вражеской атаки на Левом берегу Киева ввели экстренные отключения электроэнергии. Кроме того, без централизованного теплоснабжения остались более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.

Также войска РФ атаковали Белоцерковский район Киевской области. Стало известно об одной погибшей, которую не удалось спасти.