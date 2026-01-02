"Фактично залежатиме від ворога": експерт пояснив, коли в Києві припинять вимикати світло

Ситуація на лівому березі столиці залишається критичною — світло і тепло подаються нестабільно, а вода часто зникає разом із електропостачанням. Енергетики прогнозують, що відновлення всієї системи займе роки.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, морозів, які обіцяють синоптики на початку січня, система переживе, пише "Телеграф". Проблема зовсім не в температурах, а в атаках. Тривалість відключень та їхня частота залежить від того, наскільки активно працюватиме ворог і як ефективно енергетики зможуть протистояти.

"На жаль, ми не можемо передбачити, якими будуть атаки. Тривалість відключень, частота відключень — все це фактично залежатиме від ворога, від їхніх дій. Від того, наскільки вдало ми захищатимемося і наскільки інтенсивно вони зможуть атакувати", — додав він.

Що стосується обіцянок міністра енергетики про повернення світла за два місяці, Харченко пояснює, що це трохи інша річ. За його словами, реально можна забезпечити постачання електрики домогосподарствам вже за 10–12 тижнів, але щоб відновити повністю систему, усунути наслідки руйнувань і гарантувати стабільність для бізнесу, знадобляться роки — два-три, а швидше три-чотири.

"Повернути до ситуації, коли ми не будемо відключати домогосподарства, дійсно можна. Я можу сказати, що пан Артем (в.о. міністра енергетики Артем Некрасов казав, що за два місяці можна повернутись до звичного життя без відключень світла — ред.) трохи оптиміст, але за 10-12 тижнів точно можна. Це факт", — пояснив журналістам Харченко.

Він також зауважив, що на лівому березі ситуація залишатиметься складною ще кілька днів, тоді як у передмістях все залежить від конкретного міста. У Вишгороді вже більш-менш стабільно, а під Броварами роботи ведуть інтенсивно — включають, відключають, ремонтують, і часом доводиться знову відключати через технічні нюанси.

"Під Броварами йде дуже активна робота. На жаль, є каскадні технічні проблеми: щось включають, щось відключається, доводиться відключати знову, щоб ремонтувати — це неможливо під напругою. Люди вже працюють на знос, у холоді, з металом. Немає іншого виходу, на жаль. Якщо зараз прибрати аварійні бригади, початок січня пройде в людей без світла", — зауважив експерт.

Раніше Фокус писав, що 31 грудня після майже днів без енергетики у Вишгороді повернули світло в оселі мешканців. Крім того, жителям Обухівського району відновили теплопостачання.

Також повідомлялося, що станом на 2 січня ситуація в енергетиці дещо покращилася, а у Київській області графіки відключення світла стали "м'якшими".