Ситуация улучшилась: где не будет света более 10 часов

В пятницу, 2 января, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений. Во всех регионах для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

Меры ограничения вводят из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны. Об этом напомнили в "Укрэнерго".

Графики отключений на 2 января, опубликованные ДТЭК, действуют для Киевской и Днепропетровской областей и столицы Украины. В Одесской области после массированных обстрелов до сих пор действуют экстренные отключения света.

Дольше всего отключения продлятся на Днепропетровщине, а самыми короткими они будут в столичном регионе.

Графики отключений света для Киева на 2 января 2026 года

Графики отключений света на 2 января 2026 года для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 2 января 2026 года для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 2 января 2026 года

Графики отключений света на 2 января 2026 года для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 2 января 2026 года для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 2 января 2026 года

Графики отключений света на 2 января 2026 года для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 2 января 2026 года для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в ночь на 27 декабря ВС РФ массированно атаковали Киев и Киевскую область ракетами и дронами, ударив по энергообъектам, гражданской инфраструктуре и жилым домам. Из-за этого серьезного ухудшения ситуации с электроснабжением в столице ввели аварийные отключения света.

Відео дня

В Вышгороде после почти четырех суток без электричества энергетики вернули свет в дома жителей.

Фокус писал о том, как журналист из Великобритании Каолан Робертсон показал пустой и тихий центр Киева в новогоднюю ночь. Журналист отметил, что украинцы не могут запускать фейерверки, вместо этого им приходится прислушиваться к звукам дронов.