Безлюдный и тихий Киев: журналист показал, как встречала Новый год украинская столица (видео)

Уже четвертый год подряд улицы Киева остаются неестественно пустыми в новогоднюю ночь. Украинцам приходится праздновать в тишине.

В центре украинской столицы в полночь 31 декабря не наблюдалось ни одного человека. Журналист Times Radio и LBC Radio из Великобритании Каолан Робертсон сравнил празднование Нового года в некоторых мегаполисах мира.

Он показал, как люди празднуют в Австралии, Нью-Йорке, Лондоне и т.д. и как выглядит новогодняя ночь 2026 года в Украине.

"Полнейшая тишина. Никакой толпы, никаких фейерверков, никто не выкрикивает поздравления", — отметил мужчина, показав безлюдный Киев.

Журналист отметил, что вместо фейерверков украинцам приходится прислушиваться к звукам дронов и надеяться пережить ночь.

"Где бы вы ни были в мире, думайте об Украине и помните, кто это вызвал", — призвал в видео Каолан Робертсон.

Напомним, в первую ночь 2026 года российские войска нанесли массированный удар дронами по Луцку и Одессе, в результате чего в обоих городах вспыхнули пожары. Кроме того, в новогоднюю ночь взрывы также раздавались в Сумах.

Также Фокус писал, что в первый день нового года российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на территорию "Фельдман Экопарк" под Харьковом. В результате был ранен волонтер, погибли птицы, разбежались напуганные животные.

Добавим, что в 2025 году Россия 361 день наносила по Украине дроновые, ракетные или комбинированные удары. Без атак ВС РФ по украинским городам было только два дня в апреле и еще два — в мае.