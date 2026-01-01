Безлюдний та тихий Київ: журналіст показав, як зустрічала Новий рік українська столиця (відео)

Вже четвертий рік поспіль вулиці Києва залишаються неприродно порожніми у новорічну ніч. Українцям доводиться святкувати у тиші.

У центрі української столиці опівночі 31 грудня не спостерігалося жодної людини. Журналіст Times Radio та LBC Radio з Великої Британії Каолан Робертсон порівняв святкування Нового року у деяких мегаполісах світу.

Він показав, як люди святкують у Австралії, Нью-Йорку, Лондоні тощо та як виглядає новорічна ніч 2026 року в Україні.

"Цілковита тиша. Жодного натовпу, жодних феєрверків, ніхто не вигукує привітання", — зазначив чоловік, показавши безлюдний Київ.

Журналіст наголосив, що замість феєрверків українцям доводиться прислухатися до звуків дронів та сподіватися пережити ніч.

"Де б ви не були у світі, думайте про Україну та пам'ятайте, хто це викликав", — закликав у відео Каолан Робертсон.

Нагадаємо, у першу ніч 2026 року російські війська завдали масованого удару дронами по Луцьку та Одесі, внаслідок чого в обох містах спалахнули пожежі. Крім того, у новорічну ніч вибухи також лунали в Сумах.

Також Фокус писав, що у перший день нового року російські окупанти скинули керовану авіабомбу на територію "Фельдман Екопарк" під Харковом. У результаті було поранено волонтерку, загинули птахи, розбіглися налякані тварини.

Додамо, що у 2025 році Росія 361 день завдавала по Україні дронових, ракетних або комбінованих ударів. Без атак ЗС РФ по українських містах було лише два дні у квітні та ще два — у травні.