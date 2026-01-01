Новорічний обстріл України: росіяни вдарили по Волині та Одесі, вибухало в Сумах, деталі

У першу ніч 2026 року російські війська завдали масованого удару дронами по Луцьку та Одесі, внаслідок чого в обох містах спалахнули пожежі.

"Наразі Одещина та Волинь перебувають під масованим ударом ворожих БпЛА", — підкреслили у Повітряних силах ЗСУ.

Уламки безпілотників руйнували об'єкти інфрастурктури та житлові будинки, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків", — написав Лисак.

Він уточнив, що усі пожежі оперативно ліквідовані, а сама Одеса відчула підтримку всієї країни.

"Через тимчасову зупинку електротранспорту інші міста відгукнулися і вже найближчим часом ми отримаємо автобуси зі Львова, Миколаєва, Маріуполя, Житомира та Кропивницького", — зазначив Лисак.

Відео дня

Пост Лисака Фото: Скриншот

Також у новорчіну ніч ЗС РФ кілька разів завдалів ударів по Луцьку. Про вибухи у місті неодноразово повідомляла кореспондентка Фокусу, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих "Шахедів" у напрямку міста.

Згодом міський голова Луцька Ігор Поліщук оприлюднив фото масштабної пожежі, яка спалахнула у місті через російський обстріл.

"Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів", — підписав фото Поліщук.

Пожежа в Луцьку у новорічну ніч Фото: Ігор Поліщук (мер Луцька) / Telegram

Що саме загорілось мер міста не уточнив. Водночас начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький повдіомив, що влучання та пожежі також спалахнули у Ковельському районі Волинської області.

"Усю ніч область перебувала під масованим ударом БпЛА типу Шахед. Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині", — написав Рудницький.

Він тпідкреслив, що, за інформацією "Волиньобленерго", від світла наразі відключено понад 100 тисяч абонентів області.

Крім того, у новорічну ніч вибухи також лунали в Сумах. Туди, за даними ПС ЗСУ, також летіли російські "Шахеди"

Монітори також оприлюднили мапу траєкторії руху ворожих безпілотників у новорічну ніч.

Рух "Шахедів", які атакували Україну у новорічну ніч Фото: Соцмережі

Інформації про постраждалих на момент публікації матеріалу також не було.

