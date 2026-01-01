Новогодний обстрел Украины: россияне ударили по Волыни и Одессе, взрывалось в Сумах, детали
В первую ночь 2026 года российские войска нанесли массированный удар дронами по Луцку и Одессе, в результате чего в обоих городах вспыхнули пожары.
"Сейчас Одесская область и Волынь находятся под массированным ударом вражеских БпЛА", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.
Обломки беспилотников разрушали объекты инфрастурктуры и жилые дома, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
"В новогоднюю ночь враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак ударных БпЛА. В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов", — написал Лысак.
Он уточнил, что все пожары оперативно ликвидированы, а сама Одесса почувствовала поддержку всей страны.
"Из-за временной остановки электротранспорта другие города откликнулись и уже в ближайшее время мы получим автобусы из Львова, Николаева, Мариуполя, Житомира и Кропивницкого", — отметил Лысак.
Также в новогоднюю ночь ВС РФ несколько раз наносили удары по Луцку. О взрывах в городе неоднократно сообщала корреспондент Фокуса, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских "Шахедов" в направлении города.
Впоследствии городской голова Луцка Игорь Полищук обнародовал фото масштабного пожара, который вспыхнул в городе из-за российского обстрела.
"Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней", — подписал фото Полищук.
Что именно загорелось мэр города не уточнил. В то же время начальник Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий сообщил, что попадания и пожары также вспыхнули в Ковельском районе Волынской области.
"Всю ночь область находилась под массированным ударом БпЛА типа Шахед. Всего несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни", — написал Рудницкий.
Он подчеркнул, что, по информации "Волыньоблэнерго", от света сейчас отключено более 100 тысяч абонентов области.
Кроме того, в новогоднюю ночь взрывы также раздавались в Сумах. Туда, по данным ПС ВСУ, также летели российские "Шахеды"
Мониторы также обнародовали карту траектории движения вражеских беспилотников в новогоднюю ночь.
Информации о пострадавших на момент публикации материала также не было.
Напомним, за несколько минут до Нового года россияне ударили по энергетике Одесской области.
Фокус также писал о том, что ВС РФ атаковали Украину накануне праздников.