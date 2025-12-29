"Ситуация очень сложная": эксперт ответил, как долго в Киеве не будет света по 16 часов

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что графики отключений света в Киеве станут мягче только через неделю. По его словам, света не будет минимум по 12 часов в сутки.

"В Киеве ситуация объективно очень сложная. Атака была крайне массированная. Атака была длинная и, как я понимаю, очень так старательно спланирована. Мы реально пропустили удары, мы потеряли много генерации", — сообщил эксперт в подкасте на YouTube-канале народного депутата Андрея Жупанина 28 декабря.

По его словам, часть утраченной генерации есть шанс вернуть довольно быстро (таков характер повреждений), но другую часть — нет. В целом энергосистема потеряла более гигаватта мощности, и это — в том самом месте, где самые большие проблемы.

"То есть Киев после Одесской области — наиболее проблемная зона с точки зрения огромного потребления. И та потеря мощностей, которая сейчас в Киеве и вокруг произошла, это очень серьезно", — пояснил Харченко.

Кроме того были поражены подстанции. По информации эксперта, там, где были укрытия, "все отработало" и штатные фортификации защитили объекты. Однако враг нанес мелкие повреждения, и таких довольно много. На восстановление требуется время.

"Поэтому ситуация сложная, объективно сложная", — подчеркнул специалист.

По его прогнозу, в течение недели киевляне гарантированно не будут иметь света по 12 часов в сутки.

"Возможно, на сами праздники будет немного лучше. Просто из-за того, что не будет промышленного потребления, соответственно будет возможность больше подать людям питания и это упростит ситуацию. Но в целом вот в таком обычном рабочем режиме ситуация такова, что 12-16 часов ближайшую неделю", — предположил Харченко.

Он добавил, что примерно через неделю графики станут мягче. Киевляне смогут почувствовать, что стало легче, через 5-7 дней, когда хотя бы часть повреждений устранят.

Напомним, 29 декабря будут выключать свет в большинстве регионов Украины, в ДТЭК опубликовали графики для Днепропетровской и Киевской областей. В Киеве графики актуальны только для правого берега, на левом до сих пор действуют экстренные отключения.

В то же время в Сумах — критическая ситуация с теплоснабжением. В котельных не работают насосы, из-за чего горожане остаются без отопления. И.о. мэра Артем Кобзарь заявил, что местные "просто напросто замерзают".