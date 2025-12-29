Графики отключений света на 29 декабря: кто сегодня будет сидеть без электроэнергии более 12 часов
В понедельник, 29 декабря, у потребителей некоторых групп не будет света более 12 часов. Электроэнергию будут выключать по 2-3 раза в течение суток.
Всего 29 декабря свет будут отключать в большинстве регионов Украины из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак России по украинской энергетике. В ДТЭК обнародовали графики для Днепропетровской, Киевской областей и столицы.
Сегодня будут действовать графики почасовых отключений для бытовых пользователей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В то же время в Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Узнать время и объем применения ограничений в электроэнергии по конкретному адресу можно на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
Графики отключений света в Днепропетровской области на 29 декабря
Графики отключений света в Киевской области на 29 декабря
Графики отключений света в Киеве на 29 декабря
29 декабря в Киеве графики почасовых отключений света будут действовать только на правом берегу. На левом берегу столицы до сих пор действуют экстренные отключения света, из-за чего графики не вводят, пояснили в ДТЭК.
Для Одесской области на момент публикации в ДТЭК не распространяли графиков отключений света на сегодня.
Напомним, 27 декабря член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона сообщил, что для стабилизации света на Киевщине понадобится 2-3 суток.
