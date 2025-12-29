Графіки відключень світла на 29 грудня: хто сьогодні сидітиме без електроенергії понад 12 годин

У понеділок, 29 грудня, у споживачів деяких груп не буде світла понад 12 годин. Електроенергію вимикатимуть по 2-3 рази упродовж доби.

Загалом 29 грудня світло вимикатимуть у більшості регіонів України через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії по українській енергетиці. У ДТЕК оприлюднили графіки для Дніпропетровської, Київської областей та столиці.

Сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень для побутових користувачів та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Водночас в Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Дізнатися час та обсяг застосування обмежень в електроенергії за конкретною адресою можна на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 29 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 29 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 29 грудня

Графіки відключень світла в Київській області на 29 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 29 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 29 грудня

Графіки відключень світла у Києві на 29 грудня

29 грудня у Києві графіки погодинних відключень світла діятимуть лише на правому березі. На лівому березі столиці досі діють екстрені відключення світла, через що графіки не запроваджують, пояснили у ДТЕК.

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Києві на 29 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Києві на 29 грудня

Для Одеської області на момент публікації у ДТЕК не поширювали графіків відключень світла на сьогодні.

Нагадаємо, 27 грудня член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері телемарафону повідомив, що для стабілізації світла на Київщині знадобиться 2-3 доби.

26 грудня Сергій "Флеш" назвав головну причину, через яку в Україні під час відключень світла можуть загорятися генератори.