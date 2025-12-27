Для стабілізації ситуації зі світлом на Київщині потрібно дві-три доби, — Нагорняк (відео)

Ситуація з енергопостачанням для київської агломерації надскладна. Росіяни атакували практично усю генерацію та об'єкти розподілу енергії.

Енергетики фізично не мають можливості розпочинати відновлення критичної інфраструктури, тому що ворог намагається атакувати не тільки енергетичну інфраструктуру, але й самих енергетиків. На цьому в ефірі телемарафону наголосив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, для стабілізації ситуації в столичному регіоні потрібно щонайменше декілька діб.

"Принаймні дві-три доби потрібно буде для того, аби енергетики стабілізували ситуацію в місті Києві та у містах супутниках столиці України", — вважає нардеп.

Як повідомляв віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини. Водночас у ДТЕК інформували, що енергетикам вже вдалося повернути світло 50 тисячам родин Київщини. Але у Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах продовжують діяти екстрені відключення, оскільки ремонт серйозно пошкодженої енергетичної інфраструктури області потребуватиме часу.

