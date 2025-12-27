Понад 40% житлових будинків Києва залишилися без світла та тепла, — міністр Кулеба

Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі. Наразі майже половина столиці знаходиться без опалення та електроенергії.

Безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що попри регулярні повітряні тривоги у столичному регіоні, комунальні та екстрені служби безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

Роботи з відновлення енергетичних систем Києва та Київської області ведуться у посиленому режимі. Були залучені додаткові ремонтні бригади комунальників.

Фахівці вже відновили водопостачання у Києві та області. На Київщині частково задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем. Тиск подачі поступово нормалізується, поінформував посадовець.

Водночас у ДТЕК повідомили, що енергетикам вже вдалося повернути світло 50 тисячам родин Київщини.

"Ворог завдав серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі області. Ремонт потребуватиме часу", — попередили у ДТЕК. додавши, що у Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах продовжують діяти екстрені відключення.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що у Києві та Київській області без світла залишалося 600 тисяч споживачів. У столиці спостерігалися перебої з водо- та теплопостачанням.

Фокус писав, як під час атаки на Київ 27 грудня російський "Шахед", що йшов на удар у Дарницькому районі столиці, заплутався в дротах лінії електропередач, перекинувся та вибухнув, упавши неподалік від недобудованих багатоповерхівок.