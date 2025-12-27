Более 40% жилых домов Киева остались без света и тепла, — министр Кулеба

Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Сейчас почти половина столицы находится без отопления и электроэнергии.

Беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он отметил, что несмотря на регулярные воздушные тревоги в столичном регионе, коммунальные и экстренные службы непрерывно работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

Работы по восстановлению энергетических систем Киева и Киевской области ведутся в усиленном режиме. Были привлечены дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков.

Специалисты уже восстановили водоснабжение в Киеве и области. На Киевщине частично задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем. Давление подачи постепенно нормализуется, проинформировал чиновник.

В то же время в ДТЭК сообщили, что энергетикам уже удалось вернуть свет 50 тысячам семей Киевщины.

"Враг нанес серьезный ущерб энергетической инфраструктуре области. Ремонт потребует времени", — предупредили в ДТЭК, добавив, что в Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах продолжают действовать экстренные отключения.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что в Киеве и Киевской области без света оставалось 600 тысяч потребителей. В столице наблюдались перебои с водо- и теплоснабжением.

Фокус писал, как во время атаки на Киев 27 декабря российский "Шахед", который шел на удар в Дарницком районе столицы, запутался в проводах линии электропередач, перевернулся и взорвался, упав неподалеку от недостроенных многоэтажек.