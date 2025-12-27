В Киеве и области из-за обстрелов остались без света 600 тысяч потребителей, — Свириденко

Премьер отметила, что в результате обстрела повреждены жилые дома, энергетические объекты, а также корпус одного из министерств

В Киеве и Киевской области без света 600 тысяч потребителей, в столице есть перебои с водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий ночного обстрела, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, воздушная тревога в Киеве продолжалась десять часов.

"Одна женщина погибла в Киевской области. В столице по состоянию на сейчас 28 пострадавших. На местах работают спасатели, разбирают завалы, также медики и все службы реагирования", — сообщила Свириденко.

Глава правительства подтвердила, что сейчас в Киеве есть проблемы с водо- и теплоснабжением по Киеву из-за комбинированного удара дронами и ракетами есть перебои с. Объекты жизнеобеспечения города переведены на резервное питание.

"Коммунальные службы усиленно работают над восстановлением их работы там, где это уже позволяет ситуация с безопасностью. В Киеве и Киевской области энергетики восстанавливают электроснабжение для всего около 600 000 потребителей", — отметила она.

Что известно о российской атаке 27 декабря

Россия ракетами и дронами атаковала Киев и область. В Киеве зафиксированы повреждения в шести районах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице пострадали 30 человек, 10 сейчас находятся в больнице. Также известно об одном погибшем.

"Один погибший в результате атаки врага на столицу. В Днепровском районе, в одной из квартир поврежденного жилого дома, обнаружили тело мужчины. Его жена в больнице в крайне тяжелом состоянии", — сообщил мэр.

Без централизованного теплоснабжения в столице сейчас более 4000 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы

На Киевщине в результате обстрела есть повреждения в четырех районах. Один человек пострадал — житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем грузовика, получил осколочные ранения спины. Его отвезли в местную больницу и оказали необходимую помощь.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 27 декабря россияне запустили по Украине 500 дронов и 40 ракет.