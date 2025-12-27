У Києві та області через обстріли лишились без світла 600 тисяч споживачів, — Свириденко

Прем'єрка зазначила, що внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, енергетичні обʼєкти, а також корпус одного з міністерств

У Києві та Київській області без світла 600 тисяч споживачів, у столиці є перебої з водо- і теплопостачанням. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків нічного обстрілу, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, повітряна тривога в Києві тривала десять годин.

"Одна жінка загинула на Київщині. У столиці станом на зараз 28 постраждалих. На місцях працюють рятувальники, розбирають завали, також медики та всі служби реагування", — повідомила Свириденко.

Очільниця уряду підтвердила, що зараз у Києві є проблеми із водо- та теплопостачанням по Києву через комбінований удар дронами і ракетами є перебої із. Обʼєкти життєзабезпечення міста переведені на резервне живлення.

"Комунальні служби посилено працюють над відновленням їхньої роботи там, де це вже дозволяє безпекова ситуація. У Києві та Київській області енергетики відновлюють електропостачання для загалом близько 600 000 споживачів", — зазначила вона.

Що відомо про російську атаку 27 грудня

Росія ракетами і дронами атакувала Київ та область. У Києві зафіксовано ушкодження у шістьох районах. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці постраждали 30 людей, 10 нині перебувають у лікарні. Також відомо про одного загиблого.

"Один загиблий внаслідок атаки ворога на столицю. У Дніпровському районі, в одній з квартир пошкодженого житлового будинку, виявили тіло чоловіка. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані", - повідомив мер.

Без централізованого теплопостачання в столиці наразі понад 4000 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери

На Київщині внаслідок обстрілу є пошкодження у чотирьох районах. Одна людина постраждала — житель Івано-Франківської області, перебуваючи за кермом вантажівки, отримав осколкові поранення спини. Його відвезли в місцеву лікарню й надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили про аварійні відключення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 27 грудня росіяни запустили по Україні 500 дронів та 40 ракет.