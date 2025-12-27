В Киеве прогремели повторные взрывы: Украину атакуют "Шахеды" — где угроза ударов (карта)
В ночь на 27 декабря россияне массированно запустили "Шахеды" по Украине. Вражеские дроны двигались с севера, востока и юга, столица второй раз за ночь оказалась под атакой.
Воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях, а также в столице. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке "Шахедов" по Украине.
Первые группы вражеских дронов начали заходить в воздушное пространство Украины около 02:30 часов. Воздушные силы предупредили о фиксации целей на Николаевщине курсом на Кировоградщину, на Сумщине курсом на Сумы, Киевщине и Черниговщине.
Около 03:00 часов Воздушные силы зафиксировали движение "Шахеда" курсом на столицу. Вскоре в Киеве прогремели взрывы.
По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 03:40 часов в воздушном пространстве Украины было зафиксировано около 40 "Шахедов". Вражеские дроны из Черниговской области двигались в направлении Киевской.
По состоянию на 03:47 часов, по данным Воздушных сил, вражеские "Шахеды" фиксируются в ряде областей:
- на севере и западе Черниговской области курсом на Киевскую;
- группа вражеских БпЛА с запада Сумской курсом на Черниговскую область, в направлении Киевской;
- дроны с Черного моря курсом на Николаевскую и Одесскую области.
Информации о последствиях вражеской атаки "Шахедов" в ночь на 27 декабря на момент публикации не поступало.
Ночная атака ВС РФ по Украине 27 декабря: что известно
Мониторинговые каналы накануне сообщили, что враг может осуществить массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 27 декабря. Радары зафиксировали взлет нескольких бомбардировщиков РФ Ту-95МС и вывод ракетоносителей в море.
Впоследствии по всей Украине объявили воздушную тревогу: враг запустил ракеты типа "Калибр" с моря, баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Под ударом оказалась столица — ВС РФ комбинированно ударили по Киеву, в городе прогремела серия мощных взрывов.