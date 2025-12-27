У Києві пролунали повторні вибухи: Україну атакують "Шахеди" — де загроза ударів (карта)
У ніч на 27 грудня росіяни масовано запустили "Шахеди" по Україні. Ворожі дрони рухалися з півночі, сходу та півдня, столиця вдруге за ніч опинилася під атакою.
Повітряну тривогу через загрозу ударних дронів було оголошено у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях, а також у столиці. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку "Шахедів" по Україні.
Перші групи ворожих дронів почали заходити у повітряний простір України близько 02:30 години. Повітряні сили попередили про фіксацію цілей на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину, на Сумщині курсом на Суми, Київщині та Чернігівщині.
Близько 03:00 години Повітряні сили зафіксували рух "Шахеда" курсом на столицю. Невдовзі у Києві пролунали вибухи.
За інформацією моніторингових каналів, станом на 03:40 годину у повітряному просторі України було зафіксовано близько 40 "Шахедів". Ворожі дрони з Чернігівської області рухалися у напрямку Київської.
Станом на 03:47 годину, за даними Повітряних сил, ворожі "Шахеди" фіксуються у низці областей:
- на півночі та заході Чернігівської області курсом на Київську;
- група ворожих БпЛА із заходу Сумської курсом на Чернігівську область, у напрямку Київщини;
- дрони з Чорного моря курсом на Миколаївську та Одеську області.
Інформації про наслідки ворожої атаки "Шахедів" у ніч на 27 грудня на момент публікації не надходило.
Нічна атака ЗС РФ по Україні 27 грудня: що відомо
Моніторингові канали напередодні повідомили, що ворог може здійснити масовану комбіновану атаку на Україну у ніч на 27 грудня. Радари зафіксували зліт кількох бомбардувальників РФ Ту-95МС та виведення ракетоносіїв у море.
Згодом по всій Україні оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети типу "Калібр" з моря, балістику та аеробалістичні ракети "Кинджал". Під ударом опинилася столиця — ЗС РФ комбіновано вдарили по Києву, у місті пролунала серія потужних вибухів.