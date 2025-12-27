У Києві "Шахед" зачепився за лінію електропередач і вибухнув (відео)

Під час атаки на Київ 27 грудня ударний дрон "Шахед", що йшов на удар у Дарницькому районі столиці, заплутався в дротах лінії електропередач, перекинувся і вибухнув, упавши неподалік від недобудованих багатоповерхівок.

На опублікованих Telegram-каналом "Киев.INFO" кадрах видно, що неподалік від місця вибуху проходила людина, яка дивом залишилася неушкодженою.

Народний депутат Олександр Федієнко, який є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, звернув увагу на кадри, які з'явилися в мережі, і відзначив маневр безпілотника.

"Так хтось може сказати, що це ШІ. Але я впевнений, що це дистанційне керування людиною. Вони збільшили відстань дистанційного керування. Чи складно це зробити? Зараз уже ні... Ну а ми далі слухатимемо, що це неможливо, і оператори вішатимуть на вуха лапшу", — підписав він кадри.

У Києві вже близько 16 години з невеликою перервою триває повітряна тривога. ЗС РФ масовано атакують столицю дронами і ракетами. Удень президент Володимир Зеленський повідомив, що по місту летіли понад 500 дронів і 40 ракет.

Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження в семи районах столиці, включно з руйнуванням і пошкодженням житлових будинків, будинків для літніх людей, депо, об'єктів енергетичної інфраструктури. Станом на вечір без світла залишаються близько 500 тисяч жителів Києва.

Відомо про одного загиблого і 30 поранених, 10 з яких госпіталізовано. Ще одна жінка загинула в Білій Церкві після прильоту "Шахеда" на автомийку.

Раніше експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов писав про те, що під час атаки "Шахеда" на поїзд у Житомирській області дрон на онлайн-управлінні, найімовірніше, "вели" з Білорусі.

Пізніше про те, що повітряний простір цієї країни використовується якщо не для запуску, то для прольоту ударних дронів в Україну, повідомляли і моніторингові канали. Зокрема, північно-західний коридор тепер використовується для атак на західні регіони країни з території Білорусі та РФ.

