Удар по Києву: кількість постраждалих зросла

У Києві внаслідок чергової масштабної ракетно-дронової атаки одна людина загинула і ще 30 дістали поранення.

10 постраждалих перебувають у лікарнях, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі столиці в одній із квартир знайшли тіло чоловіка. Його дружину госпіталізовано у вкрай важкому стані.

ЗС РФ атакували Київ кількома хвилями дронів і ракет. Унаслідок атак пошкодження та руйнування зафіксовано в семи районах столиці.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Солом'янському районі окупанти вдарили по гуртожитку НАУ на рівні дев'ятого поверху, у Дарницькому районі зафіксовано влучання у 24-поверховий житловий будинок, у Дніпровському районі — пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні четвертого поверху з подальшим загорянням.

Відео дня

Дівчина дивом врятувалася в момент прильоту дрона в Дніпровському районі

У Шевченківському районі пошкоджено адмінбудівлю.

Також є руйнування в гаражному кооперативі, пошкоджено ДЕПО, будинок для літніх людей, постраждали приватні будинки.

Через обстріли близько 600 тисяч киян залишаються без світла. У мережі публікують відео, де у квартирах, куди електрика все ж пробивається, спостерігаються стрибки напруги.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, сьогоднішній обстріл — перший раз, коли російська армія запустила стільки ракет і дронів саме по центру столиці. Це зроблено, вважає він, з метою залякати киян наприкінці четвертого року війни.

Також Клименко впевнений, що такими діями глава Кремля Володимир Путін піднімає ставки і показує, що закінчувати війну він не збирається.

Нагадаємо, у Білій Церкві через атаку "Шахеда" загинула 45-річна жінка. Крім того, п'ятеро людей дістали поранення.

Також повідомлялося, що в Києві ввели аварійні відключення світла.