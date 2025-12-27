Удар по Киеву: количество пострадавших возросло

В Киеве в результате очередной масштабной ракетно-дроновой атаки один человек погиб и еще 30 получили ранения.

10 пострадавших находятся в больницах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Днепровском районе столицы в одной из квартир нашли тело мужчины. Его жена госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

ВС РФ атаковали Киев несколькими волнами дронов и ракет. В результате атак повреждения и разрушения зафиксированы в семи районах столицы.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе оккупанты ударили по общежитию НАУ на уровне девятого этажа, в Дарницком районе зафиксировано попадание в 24-этажный жилой дом, в Днепровском районе повреждение 18-этажного жилого дома на уровне четвертого этажа с последующим возгоранием.

Відео дня

Девушка чудом спаслась в момент прилета дрона в Днепровском районе

В Шевченковском районе повреждено админздание.

Также есть разрушения в гаражном кооперативе, повреждены ДЕПО, дом престарелых, пострадали частные дома.

Из-за обстрелов около 600 тысяч киевлян остаются без света. В сети публикуют видео, где в квартирах, куда электричество все же пробивается, наблюдаются скачки напряжения.

По словам главы МВС Игоря Клименко, сегодняшний обстрел – первый раз, когда российская армия запустила столько ракет и дронов именно по центру столицы. Это сделано, считает он, с целью запугать киевлян в конце четвертого года войны.

Также Клименко уверен, что такими действиями глава Кремля Владимир Путин поднимает ставки и показывает, что заканчивать войну он не собирается.

Напомним, в Белой Церкви из-за атаки "Шахеда" погибла 45-летняя женщина. Кроме того, пять человек получили ранения.

Также сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.