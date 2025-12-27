Для стабилизации ситуации со светом на Киевщине нужно двое-трое суток, — Нагорняк (видео)
Ситуация с энергоснабжением для Киевской агломерации сверхсложная. Россияне атаковали практически всю генерацию и объекты распределения энергии.
Энергетики физически не имеют возможности начинать восстановление критической инфраструктуры, потому что враг пытается атаковать не только энергетическую инфраструктуру, но и самих энергетиков. Это в эфире телемарафона подчеркнул член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
По его словам, для стабилизации ситуации в столичном регионе нужно как минимум несколько суток.
"По крайней мере двое-трое суток нужно будет для того, чтобы энергетики стабилизировали ситуацию в городе Киеве и в городах спутниках столицы Украины", — считает нардеп.
Как сообщал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области. В то же время в ДТЭК информировали, что энергетикам уже удалось вернуть свет 50 тысячам семей Киевщины. Но в Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах продолжают действовать экстренные отключения, поскольку ремонт серьезно поврежденной энергетической инфраструктуры области потребует времени.
