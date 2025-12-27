Для стабилизации ситуации со светом на Киевщине нужно двое-трое суток, — Нагорняк (видео)

Ситуация с энергоснабжением для Киевской агломерации сверхсложная. Россияне атаковали практически всю генерацию и объекты распределения энергии.

Энергетики физически не имеют возможности начинать восстановление критической инфраструктуры, потому что враг пытается атаковать не только энергетическую инфраструктуру, но и самих энергетиков. Это в эфире телемарафона подчеркнул член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, для стабилизации ситуации в столичном регионе нужно как минимум несколько суток.

"По крайней мере двое-трое суток нужно будет для того, чтобы энергетики стабилизировали ситуацию в городе Киеве и в городах спутниках столицы Украины", — считает нардеп.

Как сообщал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области. В то же время в ДТЭК информировали, что энергетикам уже удалось вернуть свет 50 тысячам семей Киевщины. Но в Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах продолжают действовать экстренные отключения, поскольку ремонт серьезно поврежденной энергетической инфраструктуры области потребует времени.

Відео дня

Напомним, Фокус писал, как певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna рассказала, что в результате атаки произошел пожар в частном секторе. Огонь перекинулся на дом престарелых и она вместе с другими киевлянами помогала эвакуировать его маломобильных жителей.