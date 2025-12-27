Певица Tayanna рассказала о прилете рядом с ее домом (видео)

Певица рассказала, что в результате атаки произошел пожар в частном секторе. Загорелся дом, огонь перекинулся на дом престарелых.

Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, вместе с другими киевлянами помогала эвакуировать маломобильных жителей, которые, как она показала в видео, были вынуждены из-за обстрела сидеть на холоде в одеялах.

"Прилет возле дома престарелых. Вот мы сейчас эвакуируем всех дедушек и бабушек. Очень нужна одежда, обувь, одеяла", — рассказала певица в сториз.

В другом видео она сообщила, что пожар произошел из-за российского "Шахеда", показала пожилых людей, которые сидят прямо на улице и сообщила, что дом, где они проживали, может просто сгореть.

"Это какой-то ад. И он все еще взрывается, потому что здесь все дома на газу", — рассказала певица.

Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщила, что в результате российского обстрела без света остались более 600 тысяч потребителей в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 27 декабря россияне запустили по Украине 500 дронов и 40 ракет.