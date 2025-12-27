Співачка Tayanna розповіла про приліт поруч із її домом (відео)

Співачка розповіла, що внаслідок атаки сталась пожежа у приватному секторі. Загорівся будинок, вогонь перекинувся на будинок для літніх людей.

Тетяна Решетняк, яка виступає під псевдонімом Tayanna, разом з іншими киянами допомагала евакуйовувати маломобільних мешканців, які, як вона показала у відео, були вимушені через обстріл сидіти на холоді у ковдрах.

"Прильот біля будинку престарілих. От ми зараз евакуюємо всіх дідусів і бабусів. Дуже потрібен одяг, взуття, ковдри", - розповіла співачка у сторіз.

В іншому відео вона повідомила, що пожежа сталась через російський "Шахед", показала літніх людей, які сидять просто на вулиці та повідомила, що будинок, де вони проживали, може просто згоріти.

"Це якесь пекло. І воно все ще вибухає, бо тут всі будинки на газу", - розповіла співачка.

Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок російського обстрілу без світла лишились понад 600 тисяч споживачів у Києві.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 27 грудня росіяни запустили по Україні 500 дронів та 40 ракет.