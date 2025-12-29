"Ситуація дуже складна": експерт відповів, як довго у Києві не буде світла по 16 годин

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що графіки відключень світла у Києві стануть м'якшими лише за тиждень. З його слів, світла не буде щонайменше по 12 годин на добу.

"В Києві ситуація об'єктивно дуже складна. Атака була вкрай масована. Атака була довга і, як я розумію, дуже так старанно спланована. Ми реально пропустили удари, ми втратили багато генерації", — повідомив експерт у подкасті на YouTube-каналі народного депутата Андрія Жупанина 28 грудня.

З його слів, частину втраченої генерації є шанс повернути доволі швидко (такий характер ушкоджень), але іншу частину — ні. Загалом енергосистема втратила понад гігават потужності, і це — в тому самому місці, де найбільші проблеми.

"Себто Київ після Одещини — найбільш проблемна зона з погляду величезного споживання. І та втрата потужностей, яка зараз в Києві й навколо відбулася, це дуже серйозно", — пояснив Харченко.

Окрім того були уражені підстанції. За інформацією експерта, там, де були укриття, "все відпрацювало" і штатні фортифікації захистили об'єкти. Однак ворог завдав дрібні пошкодження, і таких доволі багато. На відновлення потрібен час.

"Тому ситуація складна, об'єктивно складна", — підкреслив фахівець.

За його прогнозом, протягом тижня кияни гарантовано не матимуть світла по 12 годин на добу.

"Можливо, на самі свята буде трохи краще. Просто через те, що не буде промислового споживання, відповідно буде можливість більше подати людям живлення і це спростить ситуацію. Але в цілому от в такому звичайному робочому режимі ситуація така, що 12-16 годин найближчий тиждень", — припустив Харченко.

Він додав, що приблизно за тиждень графіки стануть м’якшими. Кияни зможуть відчути, що стало легше, за 5-7 днів, коли хоча б частину пошкоджень усунуть.

Нагадаємо, 29 грудня вимикатимуть світло у більшості регіонів України, у ДТЕК опублікували графіки для Дніпропетровської та Київської областей. У Києві графіки актуальні лише для правого берега, на лівому досі діють екстрені відключення.

У той самий час у Сумах — критична ситуація з теплопостачанням. У котельнях не працюють насоси, через що містяни залишаються без опалення. В.о. мера Артем Кобзар заявив, що місцеві "просто напросто замерзають".