Українці сидітимуть без світла довше: експерт пояснив, як морози вплинуть на графіки відключень

В Україні з початку тижня можливе подовження тривалості відключень світла до однієї години через холодну погоду та дефіцит енергопотужностей. Експерти попереджають, що ситуація ускладнюється через зношене обладнання та часті ввімкнення і вимкнення мереж.

Про це виданню УНІАН розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев та додав, що через зниження температури в найближчі дні відключення електроенергії можуть тривати на 30–60 хвилин довше, ніж зазвичай.

За його словами, навіть якщо обстрілів не буде, поліпшення ситуації з електропостачанням очікувати не варто, бо бракує генераційних потужностей, а передача та розподіл енергії залишаються проблемним.

Також під час спілкування з УНІАН експерт зазначив, що додатково ситуацію ускладнює стан обладнання енергокомпаній. При частому ввімкненні та вимкненні мереж техніка швидко виходить з ладу, що призводить до аварій.

"Ми маємо нестачу потужностей генерації, нестачу потужностей передачі та розподілу. Ремонти не припиняються, але кожна наступна атака лише ускладнює ситуацію", – додав він.

Крім того, Рябцев підкреслив, що частково скоротити відключення можна завдяки розподіленій генерації, якщо нові установки підключати до загальної системи. Проте, за його словами, більшість таких об’єктів працюють автономно й не впливають на графіки погодинних відключень.

В Україні очікуються морози до -23 градусів: деталі

Приблизно 10 та 11 грудня в Україні прогнозують справжню зиму: у західних, північних та центральних областях очікуються снігопади до 25 см, хуртовини та сильний вітер. Зокрема,експерти кажуть, що морози вночі опустяться до −23°, а вдень температура коливатиметься від морозу до невеликого плюсу, що призведе до ожеледиці на дорогах. Окрім цього, синоптики та ДСНС попереджають про небезпечні умови для водіїв і радять обмежити поїздки та бути обережними на вулиці.

Також Фокус писав, що відключення електроенергії можуть бути скасовані вже навесні. Однак влітку графіки відключення світла можуть повернутися до українських споживачів.