Які прилади краще не вмикати одразу після повернення світла: поради Міненерго

Увімкнення відразу всіх потужних енергоспоживаючих електроприладів у перші хвилини після того, як дали світло, загрожує наслідками

У перші хвилини після появи електрики в мережі стабільність енергосистеми значно залежить не тільки від її стану та графіків, а й від дій споживачів, попередили в Міністерстві енергетики.

"Енергоефективність сьогодні — це не тільки економія ресурсів. Це, насамперед, підтримка систем, що забезпечують щоденні базові потреби кожної родини. Прості, виважені дії вдома допомагають зменшити навантаження на мережу, підтримати роботу водо- і теплопостачання та зробити енергосистему більш стійкою для всіх", — зазначили у відомстві.

Базові дії для економії електроенергії

Одна з базових дій, яка має стати безумовною навичкою, — вимикання світла під час виходу з кімнати і з дому.

Також краще замінити лампи на LED. Освітлюють вони не гірше за традиційні лампочки, а ось електроенергії споживають у 8-10 разів менше.

Щодо побутових приладів, які "тягнуть" чимало електрики, то їх не рекомендується вмикати всі й одразу, щойно дадуть світло. У Міненерго рекомендують використовувати потужні прилади після 23:00.

Фото: пресслужба Міненерго

Практичні поради на кожен день

Не залишайте зарядки в розетках, якщо вони не використовуються.

Максимально використовуйте денне світло.

Не перевантажуйте розетки подовжувачами та трійниками.

Зменшіть яскравість екранів електронних пристроїв.

Скоротіть витрату гарячої води в пікові години, адже її нагрівання потребує значних обсягів енергії.

Уникайте перегріву будинку: зменшення температури на 1-2°C допомагає знизити навантаження на систему опалення.

Слідкуйте, щоб радіатори не були перекриті меблями чи шторами — це покращує циркуляцію тепла.

Утеплюйте вікна та двері, щоб зберігати тепло без додаткового споживання енергії.

Пікові навантаження: що потрібно знати

Пікові навантаження — це періоди, коли багато хто використовує одночасно освітлення і побутову техніку. У результаті споживання електроенергії різко зростає. Оскільки нині енергосистема працює з підвищеним навантаженням, різкі стрибки споживання можуть призводити до аварій і додаткових відключень. Саме тому енергетики радять перенести використання потужних приладів, наприклад, електродуховок, електрочайників, пральних машин, бойлерів тощо на період, коли пікове споживання знижується.

Фото: пресслужба Міненерго

"Перші 2-5 хвилин після відновлення електропостачання найважчі для мережі. У цей момент навантаження може зрости на 20-40%. Це пов'язано з масовим автоматичним запуском електроприладів, які в момент старту споживають у 2-3 рази більше енергії", — зазначили у відомстві. Рекомендується почекати щонайменше 30 хвилин після появи електрики.

Основні пікові години:

ранок: з 7:00 до 10:00;

вечір: з 17:00 до 22:00.

Що можна вмикати відразу після подачі світла?

освітлення;

холодильник;

зарядні пристрої.

Потужність приладів і коли їх краще вмикати

LED-лампа : 10-20 Вт. Можна вмикати відразу.

: 10-20 Вт. Можна вмикати відразу. Холодильник : 150-300 Вт, працює постійно.

: 150-300 Вт, працює постійно. Телевізор : 100-200 Вт. його радять використовувати помірно.

: 100-200 Вт. його радять використовувати помірно. Електрочайник : 1500-2000 Вт. Вмикайте, коли інші потужні прилади не працюють.

: 1500-2000 Вт. Вмикайте, коли інші потужні прилади не працюють. Пральна машина : 2000-2500 Вт. Її роботу краще планувати після 23:00.

: 2000-2500 Вт. Її роботу краще планувати після 23:00. Мікрохвильова піч : 1000-1500 Вт. Її рекомендується вмикати короткочасно.

: 1000-1500 Вт. Її рекомендується вмикати короткочасно. Обігрівач : 1500-2500 Вт. Рекомендується вмикати через 30 хв після появи світла.

: 1500-2500 Вт. Рекомендується вмикати через 30 хв після появи світла. Пилосос : 1000-2000 Вт. Краще використовувати його в непікові години.

: 1000-2000 Вт. Краще використовувати його в непікові години. Праска: 1500-2500 Вт. Цей прилад бажано використовувати вдень.

Фото: пресслужба Міненерго

