Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ Удари ЗС РФ по енергооб'єктах України Графіки відключення світла в Україні

Які прилади краще не вмикати одразу після повернення світла: поради Міненерго

Економія електроенергії після увімкнення світла: що потрібно знати
Електрочайник є одним із приладів, який споживає багато енергії | Фото: Скриншот

Увімкнення відразу всіх потужних енергоспоживаючих електроприладів у перші хвилини після того, як дали світло, загрожує наслідками

У перші хвилини після появи електрики в мережі стабільність енергосистеми значно залежить не тільки від її стану та графіків, а й від дій споживачів, попередили в Міністерстві енергетики.

"Енергоефективність сьогодні — це не тільки економія ресурсів. Це, насамперед, підтримка систем, що забезпечують щоденні базові потреби кожної родини. Прості, виважені дії вдома допомагають зменшити навантаження на мережу, підтримати роботу водо- і теплопостачання та зробити енергосистему більш стійкою для всіх", — зазначили у відомстві.

Базові дії для економії електроенергії

Одна з базових дій, яка має стати безумовною навичкою, — вимикання світла під час виходу з кімнати і з дому.

Також краще замінити лампи на LED. Освітлюють вони не гірше за традиційні лампочки, а ось електроенергії споживають у 8-10 разів менше.

Щодо побутових приладів, які "тягнуть" чимало електрики, то їх не рекомендується вмикати всі й одразу, щойно дадуть світло. У Міненерго рекомендують використовувати потужні прилади після 23:00.

Фото: пресслужба Міненерго

Практичні поради на кожен день

  • Не залишайте зарядки в розетках, якщо вони не використовуються.
  • Максимально використовуйте денне світло.
  • Не перевантажуйте розетки подовжувачами та трійниками.
  • Зменшіть яскравість екранів електронних пристроїв.
  • Скоротіть витрату гарячої води в пікові години, адже її нагрівання потребує значних обсягів енергії.
  • Уникайте перегріву будинку: зменшення температури на 1-2°C допомагає знизити навантаження на систему опалення.
  • Слідкуйте, щоб радіатори не були перекриті меблями чи шторами — це покращує циркуляцію тепла.
  • Утеплюйте вікна та двері, щоб зберігати тепло без додаткового споживання енергії.

Пікові навантаження: що потрібно знати

Пікові навантаження — це періоди, коли багато хто використовує одночасно освітлення і побутову техніку. У результаті споживання електроенергії різко зростає. Оскільки нині енергосистема працює з підвищеним навантаженням, різкі стрибки споживання можуть призводити до аварій і додаткових відключень. Саме тому енергетики радять перенести використання потужних приладів, наприклад, електродуховок, електрочайників, пральних машин, бойлерів тощо на період, коли пікове споживання знижується.

Фото: пресслужба Міненерго

"Перші 2-5 хвилин після відновлення електропостачання найважчі для мережі. У цей момент навантаження може зрости на 20-40%. Це пов'язано з масовим автоматичним запуском електроприладів, які в момент старту споживають у 2-3 рази більше енергії", — зазначили у відомстві. Рекомендується почекати щонайменше 30 хвилин після появи електрики.

Основні пікові години:

  • ранок: з 7:00 до 10:00;
  • вечір: з 17:00 до 22:00.

Що можна вмикати відразу після подачі світла?

  • освітлення;
  • холодильник;
  • зарядні пристрої.

Потужність приладів і коли їх краще вмикати

  • LED-лампа: 10-20 Вт. Можна вмикати відразу.
  • Холодильник: 150-300 Вт, працює постійно.
  • Телевізор: 100-200 Вт. його радять використовувати помірно.
  • Електрочайник: 1500-2000 Вт. Вмикайте, коли інші потужні прилади не працюють.
  • Пральна машина: 2000-2500 Вт. Її роботу краще планувати після 23:00.
  • Мікрохвильова піч: 1000-1500 Вт. Її рекомендується вмикати короткочасно.
  • Обігрівач: 1500-2500 Вт. Рекомендується вмикати через 30 хв після появи світла.
  • Пилосос: 1000-2000 Вт. Краще використовувати його в непікові години.
  • Праска: 1500-2500 Вт. Цей прилад бажано використовувати вдень.
Фото: пресслужба Міненерго

