ДТЕК оновила графіки відключень на 5 січня: хто довше сидітиме без світла

Одразу кільком підгрупам у Києві та Київській області збільшили тривалість відключень світла. Побутових споживачів закликають економно використовувати електроенергію.

У Києві зміни, внесені в графіки, опубліковані напередодні, стосуються тільки однієї черги — 4.2.

Якщо спочатку передбачалося, що світла не буде з 11:30 до 15:30, то сьогодні цей проміжок збільшено, і абонентам доведеться посидіти без електрики до 18:00. Інші черги залишаються актуальними.

Графіки вимкнення світла для Києва на 5 січня

Графіки вимкнення світла для Київської області на 5 січня

У Київській області введено відключення для черги 1.2 з 13:30 до 16:00 Для черги 3.1 електроенергію замість 16:00 дадуть о 18:00. Для абонентів решти черг відключення будуть за опублікованим раніше графіком.

Застосування графіків відключень електроенергії — результат попередніх масованих ракетно-дронових атак російських окупантів на енергосистему України.

У зв'язку зі зниженням температури повітря споживання електроенергії зростає, тому в "Укренерго" просять ощадливо використовувати електрику і не перевантажувати систему побутовими приладами.

Минулого тижня співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що навіть якщо ракетні удари ЗС РФ по Україні припиняться, відключень менше не стане щонайменше до початку весни.

Експерт пояснив, що в березні-квітні в Україні стане тепліше. Відповідно, зменшиться споживання електроенергії на обігрів, адже багато людей використовують електрику для опалення, і це додатково навантажує систему в холоди.

